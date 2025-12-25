Monserrato, sotto l’albero di Natale 2 milioni di euro per riparare le strade: l’annuncio social del sindaco Tomaso Locci, “abbiate fiducia in questa amministrazione, lavoriamo per voi”.

Buche, voragini disseminate un pò ovunque sono diventate l’incubo di automobilisti e pedoni che, ogni giorno, devono fare i conti con il manto stradale dissestato. Una situazione molto critica che da tempo è al centro dell’attenzione e motivo di segnalazioni che si susseguono quasi senza sosta. Sinora sono stati investiti oltre 5 milioni di euro e sono state riparate oltre 55 strade: nonostante ciò, anche a causa della mole di traffico che convoglia a Monserrato, l’emergenza strade non cessa. Tra le situazioni più critiche c’è via Cesare Cabras: importante arteria di collegamento con tutto l’hinterland cagliaritano, per anni è stata via di passaggio per pullman e bus sostitutivi alla metro di superficie, fermata per i lavori che si sono conclusi pochi mesi fa. Questo ha peggiorato la situazione, riducendo l’arteria in una gruviera. Il progetto per la riqualificazione di via Cesare Cabras è pronto a partire, si attende la fine dei lavori della rete dei sottoservizi.

Ma non solo questa strada è tracciata di rosso per i tanti automobilisti che la percorrono, tanti altri sono i punti critici in città. Il nuovo finanziamento, quindi, viene accoto con un sospiro di sollievo, il quale potrà arginare il pericolo buche.