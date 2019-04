Monserrato, sos per un pitbull scomparso: “Offro duecento euro a chi lo ritrova”

L’ha adottato quando aveva solo un mese di vita, e spera di ritrovarlo sano e salvo. Slim è il padrone di Thor, un cucciolo di pitbull di sette mesi. Il cane è scomparso sabato trenta marzo da Monserrato: “Dalla zona del Policlinico, si è come volatilizzato”, racconta Slim. Il ragazzo ha tappezzato tutta la città con le foto del pitbull: “Chiunque lo veda si può avvicinare a lui senza problemi, è un giocherellone ed è molto affettuoso, non ha mai fatto male a una mosca. Ho stampato tantissimi volantini con quattro sue fotografie, purtroppo non ho ancora ricevuto nessuna telefonata”. Zero avvistamenti, quindi, e allora Slim ha voluto lanciare un appello attraverso il nostro giornale.

“Per me è come un figlio, chiunque lo veda mi contatti. Sono pronto a dare duecento euro a chiunque lo ritrovi”. Ecco il numero di telefono di Slim: +39.3203678609.