Monserrato, sino a 300 euro per pagare la bolletta elettrica

Un bonus economico che, per molti, sarà una boccata d’ossigeno: sempre in tensione per far quadrare i conti in casa, tante famiglie sono assillate dai gravi rincari che hanno caratterizzato il 2022.

“Siamo molto coinvolti da questo punto di vista – afferma il sindaco Tomaso Locci – vogliamo dimostrare ai cittadini il nostro impegno costante anche da questo punto di vista. Questo bonus è un aiuto concreto che, per chi ha già pagato la bolletta elettrica, potrà avere a disposizione sino a 300 euro per comprare beni di prima necessità”.

E come dar torto al primo cittadino, insomma: un fondo che, soprattutto nel mese di dicembre, caratterizzato dalle feste più sentite di tutto l’anno, potrà dar un sospiro di sollievo a tanti cittadini.

“Si fa presente che tale misura di intervento economico – spiega Claudia Lerz, assessore alle Politiche Sociali – verrà finanziata con le risorse aggiuntive incluse nel Fondo di Solidarietà comunale 2022 finalizzata a obiettivi di servizio per il sociale.

La manifestazione di interesse sarà attiva dal 29 novembre al 5 dicembre. La domanda potrà essere inviata solo ed esclusivamente utilizzando la procedura on line. Le graduatorie verranno pubblicate sul sito del Comune.

Gli uffici tutti, dal Responsabile del SIC agli Assistenti Sociali e Caposettore dei Servizi Sociali, hanno svolto un lavoro eccellente per permettere in tempi brevi l’avvio della procedura di richiesta del contributo UNA TANTUM avendo costantemente a cuore i bisogni dei nostri cittadini. E’ stato un vero lavoro di squadra e sono orgogliosa di dirigerla politicamente”.

I dettagli: “Data la situazione emergenziale e soprattutto dato l’aumento dei costi e in particolare l’aumento del costo dell’energia elettrica, il Comune di Monserrato ha deliberato di riconoscere un rimborso spese ai cittadini, residenti e domiciliati a Monserrato, titolari di utenza elettrica tipologia “Uso domestico residente” che hanno affrontato dette spese nell’ultimo periodo dell’anno.

Il rimborso verrà accreditato sulla tessera sanitaria e potrà essere utilizzato per l’acquisto di beni di prima necessità e farmaci in diversi supermercati e farmacie convenzionati. L’importo concesso varierà a seconda del valore Isee del nucleo familiare e verrà riconosciuto in un minimo di € 200 (con Isee fino a € 12.00,00) ed un massimo di € 300 (con un Isee fino a € 16.000,00) fino a concorrenza dei fondi. Si specifica che i possessori di valore Isee da € 0,00 a € 12.000,00 risultano essere beneficiari dello sconto in bolletta operato direttamente dai gestori elettrici e il contributo viene pertanto determinato in considerazione dell’agevolazione già riconosciuta. Per questo motivo il contributo è maggiore per chi ha un Isee fino a € 16000,00.

L’importo del contributo “UNA TANTUM” verrà inoltre determinato sulla base delle seguenti priorità: nuclei familiari che non percepiscono agevolazioni economiche statali, regionali e comunali di integrazione al reddito (Reddito di Cittadinanza, REIS, Contributi economici comunali); nuclei familiari che percepiscono agevolazioni economiche statali, regionali e comunali di integrazione al reddito (Reddito di Cittadinanza, REIS, Contributi economici comunali).