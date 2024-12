Monserrato, secondo incidente in un giorno sulla 554: traffico in tilt

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Altro incidente sulla 554, questa volta a Monserrato. Per dinamiche ancora da ricostruire, due auto si sono scontrate. Fortunatamente, illesi i conducenti delle vetture ma traffico in tilt e molti disagi per gli automobilisti, soprattutto per chi doveva dirigersi a Quartu. Solo poche ore fa, questa mattina, molti disagi li aveva invece provocati un veicolo che si era ribaltato vicino Selargius. L’incidente ha richiesto diverso tempo affinché la situazione potesse tornare alla normalità e il traffico scorrevole.