Monserrato primo comune sardo che affronterà la sindrome di Tourette

“La sindrome di Tourette non è la malattia delle parolacce o la sindrome dei tic. È molto di più. E’ una malattia neuropsichiatrica e i soggetti che ne sono affetti manifestano movimenti incontrollati accompagnati da suoni e vocalizzi involontari.

Per chi ne è affetto – spiega la consigliera di maggioranza Manuela Ambu – e per i familiari vicini è un mondo che ti crolla e non ti permette di vivere una vita normale.

Si tratta di un fenomeno che in Sardegna è molto sottovalutato e che in tutta Italia colpisce circa 250.000 persone, principalmente di età infantile e di sesso maschile.

Per questo sono orgogliosa di annunciare che, in collaborazione con Tourette Italia Ets si terrà a Monserrato, primo Comune sardo a trattare questo argomento, un incontro su questa patologia.

Un evento da me voluto fortemente e organizzato grazie all’aiuto e alla sensibilità del Sindaco Tomaso Locci e dell’assessora ai servizi sociali Claudia Lerz”.

Per una società aperta ai valori dell’inclusione e contro la discriminazione si incontreranno ragazzi, genitori, personale scolastico e la popolazione tutta per raccontare cos’è la sindrome di Tourette e come comprenderla ed accoglierla. Un percorso vivo fatto attraverso le testimonianze di persone tourettiche che quotidianamente affrontano, non solo le difficoltà legate alle loro caratteristiche, ma anche lo stigma che ancora circonda questa condizione neurologica. Presenterà l’incontro Marta Cogoni, dottoressa in scienze dell’educazione, tourettica e referente “Tourette Italia ETS” per la regione Sardegna.

Dopo i saluti istituzionali interverranno: Manuela Pintor, Neuropsichiatria Infantile dell’ Università di Cagliari, Francesco Lisci, tecnico meccatronico, Simone Argiolas, grafico pubblicitario, Manuela Ambu, consigliera comunale, Angelica, studentessa. Parteciperanno inoltre