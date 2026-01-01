Monserrato presa di mira dai vandali: durante la notte nel piazzale della chiesa La Salle, i contenitori dei rifiuti sono stati divelti e l’immondizia sparsa in giro. L’assessore all’Ambiente Saverio De Roma: “Non resteremo a guardare”.

C’è chi ha festeggiato con i botti e chi, invece, prendendo a calci il bene di tutti: la scoperta degli atti vandalici è stata fatta questa mattina. “Vedere un bene pubblico distrutto non è solo un danno materiale, ma un’offesa a tutta la nostra comunità.

​Voglio essere molto chiaro: quel cestino, così come ogni panchina o arredo urbano, è stato acquistato con i soldi delle vostre tasche. Chi compie questi atti vandalici non sta solo danneggiando “il Comune”, sta danneggiando se stesso, i propri vicini e il futuro della nostra Monserrato” spiega De Roma. Niente sconti, anche se sono “solo” portarifiuti, Monserrato dice no al vandalismo e le autorità sono già al lavoro per risalire agli autori. “Stiamo investendo risorse ingenti ogni anno per installare nuovi cestini per la differenziata e rendere la città più pulita e decorosa.

​È sotto gli occhi di tutti lo sforzo che l’amministrazione sta mettendo in campo per migliorare l’ambiente in cui viviamo.

​Purtroppo, la “mente contorta” di pochi incivili continua a remare contro il bene comune”.

Nessuna tolleranza, quindi,

​”abbiamo già provveduto a segnalare l’accaduto alle autorità preposte e disporre la visione dei filmati della videosorveglianza per identificare i responsabili.

Chi sbaglia e distrugge ciò che appartiene a tutti deve essere pronto a pagarne le conseguenze, anche economiche. La nostra battaglia per una Monserrato più civile e bella non si ferma davanti all’ignoranza di pochi”.