Monserrato, pirata della strada travolge una coppia in scooter e scappa via: individuato e denunciato. È accaduto sabato scorso in via San Fulgenzio, prezioso l’ausilio del sistema di videosorveglianza che ha permesso di identificare l’autore del reato. Il vicesindaco Saverio De Roma: “Il nostro sistema di 220 telecamere si conferma uno strumento indispensabile che questa amministrazione ha messo in campo dal 2017. La videosorveglianza non è solo un deterrente, ma un supporto tecnologico fondamentale per dare un nome e un volto a chi infrange la legge”. Il grande fratello della città, insomma, non sbaglia un colpo, impossibile commettere un reato senza essere ripresi dalle telecamere posizionate in tutta la città.

“Questo risultato non è frutto del caso, ma della combinazione di due fattori chiave: la capacità investigativa degli agenti, che hanno saputo analizzare con cura i frammenti dei veicoli e incrociare le testimonianze dei cittadini, e gli investimenti in sicurezza”.

Un messaggio chiaro, quindi: “Chi pensa di poter commettere atti di tale gravità e farla franca nelle strade di Monserrato si sbaglia. La sicurezza dei nostri cittadini è la priorità e continueremo a lavorare affinché nessuno si senta impunito”.