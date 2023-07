Monserrato, parcheggi e verde al posto delle sterpaglie: nuova area in via Monte Arci

Monserrato – Nuova area riqualificata tra le vie Monte Arci e Terralba: parcheggi e tanto verde in una zona dove sterpaglie e incuria abbondavano. Ieri sera è stato inaugurato il nuovo spazio a disposizione dei cittadini: alla cerimonia presenti il sindaco Tomaso Locci, parte dell’amministrazione e tanti cittadini che hanno ben accolto l’iniziativa. È ben la quinta avvenuta in queste ultime settimane, dalla presentazione dell’opera in vetro di Murano, che rappresenta con un grappolo d’uva la tradizione vitivinicola della città, al chiosco del Parco Magico e la piazza Settimio Severo, questa nuova inaugurazione offre un sentiero pedonale con aiuole fiorite e un grande parcheggio che andrà ultimato anche con alberi e piante. “Ancora un’altra area periferica riqualificata – spiega il sindaco Tomaso Locci – che mette in evidenza il nostro impegno e sensibilità verso tutta la città”.