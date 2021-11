A Monserrato rinascono la palestra e il campo di calcio della scuola di via Argentina: “Aree tutte nuove per gli studenti”

Sì, confermato, da parte del Comune di Monserrato, per i lavori di riqualificazione di 500mila euro per gli spazi all’aperto della scuola secondaria di via Argentina, compresa la palestra coperta. E c’è l’ok anche per insonorizzare definitivamente l’aula dove centinaia di alunni, ogni giorno, studiano musica, oltre a un arretramento del cancello di ingresso che può garantire maggiore sicurezza sia per gli studenti che per i genitori e il personale scolastico. Operai in arrivo, quindi, nella scuola a poche centinaia di metri dalla Ss 554. La Giunta guidata dal sindaco Tomaso Locci ha firmato il via ai lavori, da svolgersi con “urgenza”. Il primo step del progetto di riqualificazione, infatti, risale a novembre 2019. Una ditta principale, poi c’è stato bisogno di fare un subappalto per poter svolgere una parte degli interventi. Sarà adesso compito delle due aziende, la Sarda Costruzioni srl di Santa Maria Coghinas e la Costruzioni e Impianti Stivaletta di Carbonia, pianificare i tempi degli interventi.

“È necessario restituire alla scuola la palestra ed il campo di calcio, consentendo agli alunni di riprendere le attività sportive”, si legge nella delibera di Giunta, “e rispettare i tempi stabiliti nel cronoprogramma del finanziamento”. Denari, 500mila euro, utile ricordarlo, che sono usciti dalle casse della Città Metropolitana.