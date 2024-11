Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Monserrato – Nuovo appello per la realizzazione dell’ecocentro comunale: la prima gara è andata deserta, al via il nuovo bando.

Scadrà il 16 dicembre il bando aperto alle imprese che trasformeranno l’area periferica della città nel deposito dei rifiuti. Un’opera tanto attesa, da anni è in azione l’iter per la realizzazione dell’impianto che, se verranno aggiudicati i lavori, vedrà finalmente la luce. Sul portale della Regione https://www.regione.sardegna.it/atti-bandi-archivi/atti-amministrativi/bandi/173132566943551 si potrà consultare la domanda da presentare. L’opera prevede anche la realizzazione della viabilità per raggiungere l’ecocentro, il quale è progettato per rispondere a tutti gli standard necessari: un lungo percorso da poter effettuare in macchina, i depositi di ingombranti, rifiuti legnosi, sfalci potature, secco, pneumatici e quant’altro, a portata di cofano. Un’area verde sarà il perimetro della struttura: tanti alberi a contorno, insomma, e disagi, finalmente, appianati per i residenti che, da tempo, attendono la struttura.