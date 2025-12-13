Monserrato nel dolore per la morte del signor Francesco, 91 anni, falciato questa sera mentre attraversava la strada. Il ricordo del sindaco Tomaso Locci: “Era una persona molto buona, siamo profondamente dispiaciuti”. “Un uomo buono che ha saputo rendere il mondo intorno a sé un posto un po’ più allegro”: si chiamava Francesco Ambu l’anziano che questa sera ha perso la vita mentre attraversava in via Giulio Cesare: un impatto fatale con la macchina guidata da un 20enne. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco assieme al sindaco Tomaso Locci e il vicesindaco Saverio De Roma che ben conoscevano il nonnino della città. “Era arzillo e sempre operativo nei giardinetti, nel salotto di Monserrato, era molto simpatico e in estate mi regalava i ficchi. In questo periodo, invece, le castagne da portare a mio padre. Era una buona persona, prendeva il bus, faceva le sue passeggiate. Dispiace tantissimo ciò che è successo, una tragedia assurda”. Locci esprime una pensiero anche per il ragazzo che ha investito Ambu, “si porterà dietro questo momento per tutta la vita”.

“Eravamo affezionati a lui” prosegue il sindaco, “era parente di un collaboratore della nostra azienda e ogni tanto la mattina passava a salutare noi e al nipote. Siamo vicini a tutta la famiglia”.

Profondamente addolorato anche De Roma che ricorda così signor Francesco: “È sempre difficile trovare le parole giuste quando ci lascia una persona che ha saputo illuminare la vita degli altri, ma per il signor Francesco il ricordo sorge spontaneo, proprio come il suo sorriso.

Lo ricorderò sempre come una persona incredibilmente solare, capace di regalare un sorriso o una battuta scherzosa anche nelle giornate più grigie. La sua non era solo simpatia, ma una vera e propria forma di generosità verso il prossimo.

Ci mancherà la sua energia, la sua capacità di aggregare e quel modo unico di affrontare la vita con positività. Resta però il suo esempio: quello di un uomo buono che ha saputo rendere il mondo intorno a sé un posto un po’ più allegro”.