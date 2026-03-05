Monserrato, minorenne picchiato al volto all’uscita di scuola: trasportato in ospedale, i medici lo hanno ricoverato nel rearto maxillo facciale del Brotzu. È accaduto oggi in un istituto superiore della città, il giovanissimo ha riportato vari traumi che hanno richiesto l’intervento dei sanitari. Sarebbe stato picchiato da uno o più persone che poi si sono subito dileguate. Ferite e traumi al volto hanno provato il ragazzo che è stato trasportato in ospedale. Sul fatto indagano le forze dell’ordine.