Un destino comune, nella stessa cittadina, ha unito due donne amate e rispettate. Roberta Pitzalis, manager 38enne di Guasila morta per intossicazione da botulino dopo aver consumato salsa al guacamole alla Festa Latina di Monserrato. E poi Valeria Sollai, cuoca 62enne deceduta per lo stesso motivo a pochi giorni di distanza da Roberta, quando si credeva potesse riprendersi.

L’amministrazione comunale ha deciso di salutare entrambe in occasione delle esequie di Valeria Sollai, che si terranno domani nella Parrocchia del Santissimo Redentore. È stato infatti proclamato il lutto cittadino, con bandiere a mezz’asta è un minuto di silenzio alle ore 12 negli uffici comunali. I funerali di Roberta Pitzalis si erano svolti nella sua Guasila, è Monserrato ha voluto tributare un ricordo anche alla giovane manager.

“In occasione delle esequie della signora Valeria Sollai, deceduta a causa dell’intossicazione da botulino e nel ricordo della signora Roberta Pitzalis anch’essa deceduta per le stesse motivazioni”, si legge nel comunicato, “l’Amministrazione comunale intende manifestare la vicinanza alle loro famiglie attraverso la proclamazione del lutto cittadino, proclamato per mercoledì 27 Agosto 2025”.