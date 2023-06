Monserrato, la trasferta di Locci agli impianti della Gesenu proprio non è piaciuta

Non c’è passo che non venga ben scrutato e valutato dai “rivali” politici che, anche lontano dai banchi del consiglio, “sorvegliano” attentamente ogni azione della maggioranza in carica. Strategie pre-campagna elettorale? Assolutamente no, manca ancora un anno ed è assai precoce formulare un’ipotesi a tal riguardo, ma, considerate le scintille che mai si sono spente, i prossimi mesi si preannunciano decisamente incandescenti. Nuova nota di polemica sopraggiunge dai consiglieri dei gruppi Pauli Monserrato-La Svolta Valentina Picciau, Andrea Zucca e Ivano Argiolas che in merito al servizio di Casteddu Online https://www.castedduonline.it/da-monserrato-a-perugia-la-giunta-in-visita-presso-gli-impianti-della-gesenu/?fbclid=IwAR2Pfhwzr-pn54SPbgw1f0R2njZuIDn6R3XGP-_mjGphqEKppfB54iG5dTY inviano un comunicato: “Apprendiamo dagli organi di stampa e da una pagina social che il sindaco di Monserrato con buona parte della giunta si sia recata in visita a Perugia agli impianti della Gesenu, società vincitrice dell’appalto dei rifiuti a Monserrato.