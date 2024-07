Monserrato, la nuova giunta è pronta per l’insediamento

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Nuova giunta pronta per l’insediamento, domani la nomina del consiglio comunale e degli assessori: Nonnoi e De Roma in pole position, si prevedono anche altre conferme tra i nomi uscenti e tutti riconfermati dai cittadini alle urne. Squadra che vince non si cambia, una maggioranza pressoché fotocopia di quella che ha amministrato gli ultimi 5 anni e si appresta a farlo anche per il futuro: domani sera, in piazza Maria Vergine, nello spiazzo all’aperto si svolgerà la cerimonia di insediamento. Dopo il giuramento del sindaco Tomaso Locci, giunto alla terza elezione consecutiva, verranno affidati gli incarichi: Saverio De Roma, con i suoi 400 voti portati a casa, è il consigliere più votato: per lui si profila un nuovo incarico, uno o più assessorati da guidare tra i quali, si suppone, ambiente e benessere animale. Conferma quasi certa anche per Raffaele Nonnoi, ex vicesindaco e assessore tecnico ai lavori pubblici. Due new entry tra i consiglieri, Maria Caterina Argiolas e Soleimani Masoud.

Anche tra le file della minoranza tante conferme: Andrea Zucca, Francesca Congiu, Massimiliano Cao e i due candidati a sindaco Valentina Picciau e Alberto Corda. Faranno parte dei banchi dell’opposizione anche Efisio Sanna, il quarto candidato a sindaco, Franca Cicotto e Andrea Massidda.