Monserrato, la grande solidarietà di Annamaria: le sue mascherine realizzate a mano arrivano a Londra

La solidarietà, la necessità di rendersi utili per la comunità. Con questo spirito sono nate tante iniziative che nei mesi critici del lockdown hanno reso possibile che nessuno si sentisse solo. A Monserrato, tra i tanti gesti compiuti dai cittadini c’è anche quello di Annamaria Puggioni che ha realizzato e regalato 3000 mascherine TNT lavabili. Durante l’emergenza sanitaria le protezioni facciali erano pressoché irreperibili e anche Annamaria ha voluto mettere a disposizione della comunità la sua esperienza.

“A casa ho un piccolo laboratorio, inizialmente ho realizzato solo qualche mascherina ma ben presto è emerso che erano pressoché introvabili. Allora, con l’aiuto di tante persone che mi hanno fornito il materiale, ne sono state realizzate a migliaia”. Donate ai negozianti, ai cittadini ai professionisti, il contributo di Annamaria è stato prezioso non solo per Monserrato. Infatti un pacco di protezioni è arrivato anche a Londra e a Sassari.

“La solidarietà ci ha contraddistinto in questo momento storico; un valore che ho ereditato da mia mamma e che io e mio marito abbiamo trasmesso ai nostri figli”. Gesti semplici fatti con il cuore, impossibili da dimenticare e di cui è bene farne tesoro per il futuro poiché, in questi mesi appena trascorsi, hanno contribuito a far riscoprire i principi più importanti.