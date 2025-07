Monserrato, interviene la Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza per “l’inopportuna presenza sul palco, durante un evento pubblico, di una persona dedita alla pornografia”: Carla Puligheddu scrive al Sindaco.

La garante esprime il proprio personale disagio a “dover intervenire doverosamente nei confronti di un’amministrazione locale su una questione che tocca sensibilmente la comunità educante di Monserrato e che richiama l’attenzione più vasta dell’opinione pubblica su una materia che ritiene fondamentale per l’educazione delle persone minori di età residenti nella nostra regione e per quelle che, nel periodo estivo vi trascorrono le vacanze con la propria famiglia”.

Una inopportuna presenza sul palco, è definita, quella della Smeraldi, “suscita una degna reazione del mondo della scuola, che mi informa delle azioni educative sull’affettività e sulla sessualità intraprese in diversi istituti del territorio, grazie alla sensibilità e dedizione di docenti, educatori e pedagogisti, rivolte ai bambini e adolescenti frequentanti le loro scuole. Contestualmente i docenti sollecitano il mio intervento e di questo li ringrazio perché, nel chiedermi: “dove siete voi Garanti che dovete vigilare e chiedere spiegazioni sui valori che ci sono alla base della iniziativa … Avete fatto il vostro dovere?” , mi danno la possibilità di manifestare il mio disappunto. Di schierarmi al loro fianco. Di sostenere totalmente le loro proteste, anzi, mi danno l’opportunità di unirmi a questa giusta censura. Nel rammentare che la pornografia rappresenta un afrodisiaco insidioso per l’adolescenza, età in cui i rischi per la salute fisica e l’integrità psicologica, aumentano se la sessualità si sviluppa con modelli di riferimento “a luci rosse”, colgo l’occasione per invitare il Sindaco di Monserrato ad osservare la questione da questo non trascurabile punto di vista e compiere un decisivo e necessario passo indietro”.

Pornogragia, sesso, giovani che potrebbero prendere come esempio, diretto e no, il mondo dell’hard che non lucica proprio, nella vita reale, come nei film e nel web: tante le questioni che contrastano con la partecipazione dell’attrice porno “in prima serata” sul palco dell’arena grandi eventi.

E ancora: giovani a rischio, “sono tanto più vulnerabili quanto più precoce è l’età d’uso, quanto maggiore è il tempo speso sui siti pornografici, quanto più alta è la solitudine affettiva, quanto minori sono gli spazi di soddisfazione fisica ed emotiva nella vita reale attraverso amicizie di qualità, una scuola stimolante, sport, musica, ballo, e quanto più la famiglia non ha educato a saper amare”, è l’analisi di Alessandra Graziottin, Direttrice del Centro di Ginecologia e Sessuologia Medica al H. San Raffaele Resnati, Milano ripresa dalla garante e pubblicata sui social. “Internet offre un supermercato del sesso senza limiti di offerta e di uso: è il biglietto da visita di una società plutocratica, che ha fatto del denaro un dio; della reificazione del corpo uno strumento illusorio di valore personale, basti pensare all’uso narcisistico dei selfie; e della pornografia un afrodisiaco insidioso. Più l’adolescente è giovane, più i rischi aumentano perché la sua sessualità cresce con questi modelli di riferimento: è come lasciarlo solo in un quartiere a luci rosse”.