Una festa in città si è trasformata in una corsa in ospedale per quattro persone che hanno accusato un grave malore: due adulti e due ragazzini sono ancora ricoverati in gravi condizioni. Si presume che la causa possa essere attribuita al botulino, il batterio che si forma in ambienti privi di ossigeno. I sintomi iniziali sono simili a una comune gastroenterite ma, nelle ore successive, degenerano in difficoltà a deglutire, vista annebbiata, secchezza alla bocca.

I malcapitati non sarebbero in pericolo di vita.