Monserrato, incivili scaricano rifiuti davanti alla Cantina: il Comune interviene e fa ripulire tutto. Il presidente del comitato dei trapiantati Pino Argiolas denuncia lo scarico incontrollato di rifiuti a Monserrato, la vice sindaca Maristella Lecca a tempo di record riesce a fare ripulire l’area. Pino Argiolas sigla la contro conferma: “L’immondezza che ieri sera era in questa piazzola e’ stata portata via, credo dalla azienda Campidano Ambiente, che a Monserrato da anni svolge un ottimo servizio di raccolta dei rifiuti. La segnalazione dell’assessore Maristella Lecca e quella mia pubblica su Facebook sono servite a qualcosa.

È nostro dovere segnalare quando capitano casi analoghi. E francamente penso che questo atto, in un luogo così trafficato, sia stato fatto a sfregio della cittadinanza”.