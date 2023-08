Monserrato, il Policlinico replica ai sindacati: “Nei reparti niente caldo torrido”

«Non corrisponde al vero che all’interno dei reparti del Policlinico Duilio Casula ci sia “caldo torrido, ben oltre le temperature adatte ad un ospedale, e personale risicato”. Come è noto, diverse settimane fa c’è stato un problema tecnico a cui l’azienda ha prontamente e in pochissimi giorni fatto fronte acquistando in urgenza i gruppi refrigeranti che avevano manifestato criticità. I lavori sono stati eseguiti a tempo di record, reperendo i materiali addirittura dall’estero. Ciò a dimostrazione del fatto che la dirigenza dell’Aou di Cagliari ha posto in atto quanto necessario. In più, come tra l’altro viene riportato nell’articolo, tutti i giorni sono state eseguite ispezioni nei reparti del Policlinico per verificare le temperature, che erano e sono come stabilito dalle norme sanitarie.

Non sono veritiere neppure le affermazioni relative al personale: il fabbisogno è quello indicato dalle normative regionali e nazionali in materia di accreditamento delle strutture sanitarie ed esplicitato nella dotazione organica aziendale. L’Aou di Cagliari è favorevole a corrette relazioni sindacali così come risulta dai documenti aziendali in materia. Non si comprendono, dunque, le motivazioni di questo attacco, anche perché- è bene ricordarlo- è stato l’Usb ad abbandonare il tavolo sindacale senza motivazione alcuna. Peraltro l’Usb, come le altre organizzazioni sindacali, è stato destinatario di una nota della Direzione aziendale nella quale sono state comunicate le misure adottate che hanno risolto le difficoltà del momento. Pertanto la Direzione aziendale non si presterà ad accuse false e pretestuose ed è pronta ad agire in tutte le sedi opportune».