Monserrato, il Natele dei più piccoli non si ferma mai: ora lo studio ludico del disegno per tutti

Monserrato – Il Natale per i piccoli cittadini non è finito: con l’iniziativa “In viaggio nel tempo” si offre l’opportunità per scoprire i grandi personaggi ed eventi della storia millenaria della nostra isola utilizzando lo strumento ludico-ricreativo del disegno.

Proposto dall’associazione S’Atza nell’ambito della programmazione di PAULI CHRISTYAMS 2022 promossa dal Comune, l’iniziativa, in linea con i propri valori fondativi di promozione dei nostri caratteri identitari, è rivolta ai bambini in età scolare. Grazie al supporto della disegnatrice e fumettista Sara Dal Cortivo e la narrazione dell’attrice teatrale Lucia Muzzetto che leggerà testi creati ad arte dalla scrittrice di testi per bambini Clelia Martuzzu, i bambini avranno modo di avvicinarsi alla storia dei nostri antenati scoprendo aneddoti e particolarità delle varie epoche e dei vari personaggi storici, un evento fortemente voluto dall’associazione in collaborazione con l’assessorato alla cultura del comune di Monserrato riconoscendo il valore fondamentale di una ri-scoperta della nostra storia specie tra i cittadini sardi del futuro. Appuntamento per il 4 gennaio 2023 dalle ore 17 presso la casa della Cultura di Monserrato. Per informazioni contattare il numero 333.8782113.