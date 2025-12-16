Monserrato, i soldi delle sanzioni per tappare i buchi delle strade: 500 mila euro incassati, servono “interventi urgenti di manutenzione straordinaria della rete viaria.

Considerata la persistente criticità delle condizioni stradali nel nostro territorio e l’importanza di garantire la sicurezza di automobilisti, pedoni e ciclisti, ritengo necessario un riscontro tempestivo in merito alla possibilità di adottare le misure proposte, compresa l’eventuale ordinanza sindacale contingibile e urgente”.

La richiesta è stata inoltrata al Comune dalla consigliera di minoranza Francesca Congiu: già a settembre aveva avanzato la proposta di usare questi fondi per arginare i pericoli che si celano dietro al manto stradale rovinato. “Alla luce della gravità della situazione e dell’evidente pericolo per l’incolumità pubblica, si ritiene opportuno valutare l’adozione di una ordinanza sindacale contingibile e urgente, che consenta di utilizzare tempestivamente anche parte di queste risorse oltre a quelle già previste nei programmi ordinari per interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità.

Tale misura permetterebbe di superare i tempi tecnici delle procedure ordinarie di appalto, non compatibili con l’emergenza viaria attuale, e di rispondere con efficacia a un’esigenza concreta e sentita dalla cittadinanza” spiega Congiu.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Tomaso Locci ha messo in campo oltre 5 milioni di euro per sistemare le strade che, per troppo tempo, sono rimaste prive di manutenzione. Un lavoro lungo e complesso che richiede ingenti fondi. Attualmente “gli interventi che stiamo facendo – spiega l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Nonnoi – sono sulle buche profonde, fratture lungo il bitume. La Rodeco, infatti, non arriva oltre i 5 cm. E come ho sempre detto sono due tipi di interventi quelli che dobbiamo fronteggiare: le deformazioni superficiali e ramificate vengono effettuate dalla ditta, ma queste particolarmente profonde devono per forza essere tappate”.