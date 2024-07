Monserrato, grande festa per i 100 anni della cantina sociale

Monserrato – 1200 prenotazioni in pochi giorni per partecipare alla grande festa che celebra i 100 anni della Cantina Sociale, sabato dalle ore 19, in via Giulio Cesare, degustazioni, musica, giochi per i bambini animeranno la serata gratuita per rendere omaggio alla cantina più antica della Sardegna. Prenotazioni facoltative tramite il sito web, che è stato preso d’assalto da chi non vuole perdere la possibilità di partecipare al grande evento delle Cantine Pauli’s: vino, ovviamente, assicurato, e tipica cucina curata dall’Associazione locale Sa Carradroxia, ma non solo. Musica e animazione, intrattenimento per i più piccoli curata dal team Stella Lasalliana, con tanti palloncini, trucchi, attività e delizie, l’Associazione AMAME con l’esposizione

delle loro auto d’epoca, saranno 500 e derivati, e le iconiche vespe. Presente anche la Pro Loco, partner organizzativa insieme a WHY Company, e i gruppi in Costume Sardo dell’Associazione Folklorica di

Monserrato e di Gruppo di Cultura Popolare di Monserrato durante la Santa Messa, dalle ore 18:00, celebrata dal Parroco Don Nicola e concelebrata da Don Marcello e Don Walter.

“Ci tengo a ringraziare tutto il Consiglio di Amministrazione e i Soci delle cantine Pauli’s, per

l’impegno dedicato alla Cooperativa, sostenendo e programmando il presente e gli anni a venire.

La volontà condivisa è costruire una cantina forte e attenta alla comunità, al territorio e pronta ad affrontare le sfide di sostenibilità che il futuro ci riserverà. L’obiettivo, portato avanti grazie ai principi di buon governo nella produzione del vino, è sempre stato quello di garantire un’alta

qualità grazie all’attenta lavorazione dell’uva” spiega

Antonello Serra – Presidente della Cantina Sociale di Monserrato.

“La Cantina Sociale di Monserrato è onorata i aver raggiunto un traguardo così importante come i

Cento anni di attività. La celebrazione del centenario rappresenta un’opportunità unica per promuovere il nostro territorio, attirare visitatori e sostenere il turismo locale, collaborando non solo con le imprese presenti nel tessuto urbano, ma anche quelle dell’hinterland. Un plauso va

sicuramente ai Soci attuali, passati e coloro che si uniranno a noi in futuro, i dipendenti e la forza vendita. Le Cantine Pauli’s hanno sempre adottato, appunto, la politica del lavoro, riuscendo a

portare in alto non solo il loro nome, ma anche quello di Monserrato” specifica Alberto Zuddas – Direttore Commerciale.

La celebrazione del centenario rappresenta un’opportunità unica per promuovere il territorio, attirare visitatori e sostenere il turismo locale. La città di Monserrato è sempre stata l’emblema del vino. In ambito economico il territorio del paese era tradizionalmente occupato da numerosi vigneti che contribuivano alla importante produzione di vino. In questo ambito riveste particolare

importanza la presenza della più antica Cantina sociale della Sardegna, appunto la Cantina

Pauli’s, dove un tempo venivano lavorate le uve per la produzione di vini pregiati quali Nuragus, Monica, Moscato, Nasco, Girò. La storia della coltivazione dei vigneti a Monserrato, soprattutto grazie alle Cantine Pauli’s, è una storia di adattamento e innovazione, dove tradizione e modernità si incontrano per creare vini di alta qualità che riflettono il carattere unico della terra sarda. Si ricorda la lungimiranza e la volontà dei 79 viticoltori che decisero di mettere insieme le loro esperienze, il loro lavoro ed i loro prodotti, per rendere presente la loro attività all’ interno dell’economia agricola.