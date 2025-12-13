È stato accompagnato presso l’ospedale “Santissima Trinità” di Cagliari il 20enne che ha investito un anziano di 91 anni nel tardo pomeriggio di oggi a Monserrato per essere sottoposto agli accertamenti di rito dei test di alcol e droga.

La tragedia è avvenuta attorno alle 18 e 30 in via Giulio Cesare. Secondo una prima ricostruzione, un uomo di 91 anni, residente nell’area metropolitana di Cagliari, è stato investito da un’autovettura mentre stava attraversando la carreggiata sulle strisce pedonali. Sul posto è intervenuto tempestivamente personale sanitario del 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziano a causa delle gravi lesioni riportate.

I militari operanti hanno immediatamente informato l’Autorità Giudiziaria, che, valutati gli elementi acquisiti nell’immediatezza, ha disposto la restituzione della salma ai familiari.