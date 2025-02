Nuova gestione per la raccolta dei rifiuti, dopo Campidano Ambiente il sacchetto è passato in mano alla Gesenu: “Abbiamo recuperato circa 1 milione di euro a differenza delle precedenti amministrazioni, alcuni dei quali presenti ancora in Consiglio Comunale nelle file dell’opposizione, che si erano accontentati di qualche spicciolo e 40 mastelli”. Cittadini virtuosi e rispettosi delle regole per la raccolta differenziata, un servizio puntuale che ha permesso di incassare il premio.

“Ringrazio per l’ottimo lavoro l’assessore all’Ambiente Saverio De Roma, il Responsabile del settore Ambiente Piccardi, Diego Maxia, la ditta Gesenu con Pera, Mearini, Roberto Salis e ovviamente tutti i dipendenti, gli operatori ecologici e la Coperativa i “Progetti” attraverso i quali, con la sinergia creatasi, si è arrivati a questo bel risultato.

Non per ultimi ringrazio, ancora una volta, tutti i cittadini di Monserrato perché il premio è merito, anche, vistro.

Con l’inizio dei lavori tra qualche mese e la definitiva realizzazione dell’Ecocentro confidiamo in ulteriori miglioramenti ed una possibile riduzione della pressione fiscale”.

Una novità infatti per la città in arrivo: gara aggiudicata, finalmente, per la realizzazione dell’ecocentro, la prima era andata deserta. “La RAS ha completato la procedura di gara per la realizzazione dell’ecocentro, dopo il precedente bando deserto. L’aggiudicazione definitiva consentirà l’avvio dei lavori entro due mesi, per i suoi tempi tecnici, rappresentando un significativo passo avanti nella gestione dei rifiuti. Il superamento della precedente fase infruttuosa garantisce una migliore gestione della raccolta differenziata e un più efficace recupero di materiali. Ci aspettiamo che i lavori procedano celermente, contribuendo positivamente alla sostenibilità ambientale del territorio” ha espresso De Roma.

“Si è chiusa quella procedura che andava avanti da 15 anni, siamo contenti perché viene messo finalmente un punto, Monserrato non ha mai avuto un Ecocentro e noi, grazie al milione di euro recuperati e gli altri denari che abbiamo messo a disposizione, finalmente realizzeremo questo importante servizio. A breve, burocrazia a parte, potranno iniziare i lavori” ha spiegato Locci.

Il primo, a livello nazionale, risale a luglio 2024, a Roma, due giorni fa, invece, il Comune ha ricevuto, da Lega Ambiente e dall’Assessorato Regionale all’Ambiente, un altro titolo presso l’Ecoforum Sardegna a Sassari. “Si tratta di un’ulteriore conferma, che ci rende orgogliosi dei sacrifici fatti in questi anni dalla nostra amministrazione” spiega il sindaco Tomaso Locci.