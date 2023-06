Monserrato – Cambio al vertice della polizia locale: dopo Massimiliano Zurru arriva Domenico Nannini. Già responsabile del 6°settore e in carica dal 2019 in qualità di Funzionario di Vigilanza, ha ricoperto il ruolo di Funzionario Elevata Qualificazione e da oggi è il nuovo comandante delle forze locali. Prende il posto di Massimiliano Zurru che, da qualche giorno, copre il ruolo di comandante della polizia municipale e della protezione civile di Nuoro. Una figura già ben inserita nel territorio dell’hinterland cagliaritano, quindi, per proseguire la strada già intrapresa da Zurru al fine di migliorare, sempre più, gli articolati progetti messi in campo in questi anni, in sinergia con l’amministrazione guidata dal sindaco Tomaso Locci, per la sicurezza stradale.