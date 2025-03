Monserrato, cadono pietre dall’alto della chiesa, sfiorata una passante che denuncia: “Dobbiamo attendere che il mal capitato si tagli la testa?”. In piazza Maria Vergine, al monumento religioso sono stati destinati anche fondi dell’avanzo per i lavori di messa in sicurezza. È accaduto ieri, “rientrando dalle poste, costeggiando la chiesa, all’improvviso, a pochi centimetri da me, sono cadute dall’alto queste pietre” segnala la donna. Una situazione non nuova e già ampiamente segnalata nel corso degli anni. Nemmeno 12 mesi fa, furono i vigili del fuoco a intervenire a causa del frontone accentuato. Rimosso il pezzo pericolante, l’area era stata transennata. “La chiesa non è di competenza del comune ma della parrocchia, sappiamo già che c’è un progetto e sino ad avere i contributi Cei valuteremo un finanziamento attraverso la legge Bucalossi. La sicurezza dei cittadini prima di tutto, oltre a voler mostrare concreta vicinanza a Don Marcello nelle fasi di restauro della chiesa” aveba spiegato il sindaco Tomaso Locci. Intanto i fondi sono stati destinati ma le criticità rimangono tali, costituendo un serio rischio per cittadini e passanti.