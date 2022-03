Monserrato, boom di chiamate al numero verde per segnalare pericoli stradali

Monserrato, boom di chiamate al numero verde che consente ai cittadini di segnalare potenziali situazioni di pericoli stradali: 7000 le richieste di intervento pervenute alla centrale operativa del comando della polizia locale.

Una priorità, quella dell’amministrazione guidata dal sindaco Tomaso Locci, di garantire la sicurezza ai monserratini e a tutti coloro che percorrono le arterie cittadine. 800 561731 è il numero verde attivo da un anno associato all’applicazione “Monserrato Cittadinanza Attiva”, uno strumento in più, insomma, per i cittadini, che dal 1 aprile 2021 al marzo 2022 ha gestito circa 900 contatti, con percentuale di risoluzione dei problemi segnalati pari del 98%. “Una assistenza digitale che consente una rapida gestione delle problematiche da parte degli organi competenti” aveva comunicato a Casteddu Online il Presidente della Commissione Viabilità e traffico e sicurezza urbana Saverio De Roma. In questo periodo la centrale operativa ha gestito più di 7000 segnalazioni tecnologiche.