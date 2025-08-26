Guidava una Fiat Punto rubata con la targa modificata a pennarello, nel tentativo di eludere i controlli. Un 37enne disoccupato, residente a Selargius e già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri di Monserrato alla procura della Repubblica di Cagliari con l’accusa di ricettazione e riciclaggio.

L’uomo è stato fermato dai militari mentre percorreva le vie del centro. Dalla verifica è emerso che l’auto era provento di un furto denunciato lo scorso 28 luglio alla Stazione Carabinieri di Pirri. Non solo: la targa era stata alterata in modo artigianale, con i caratteri alfanumerici modificati attraverso un pennarello indelebile. Un espediente rudimentale ma idoneo, secondo gli investigatori, a ostacolare l’identificazione del veicolo e a garantirne la circolazione come se fosse regolare.

La vettura è stata restituita al legittimo proprietario, mentre la posizione del 37enne è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.

L’operazione, spiegano i carabinieri, rientra nell’attività di prevenzione e contrasto dei reati contro il patrimonio, con controlli mirati e continui volti a rafforzare la sicurezza dei cittadini e a impedire che simili condotte possano passare inosservate.