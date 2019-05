Monserrato, si infiamma la campagna elettorale: scintille tra Argiolas e Locci

Prima uscita ufficiale in piazza Caracalla per la candidata del centrodestra Argiolas. Un comizio su viabilità, giovani, lavoro, sociale, famiglia e qualche risposta all’ex sindaco, che nei giorni scorsi aveva attaccato la di “essere formata da vecchi”: “i meno giovani sono un valore aggiunto in termini di esperienza e capacità”