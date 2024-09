Monserrato alla ricerca di un nuovo comandante della polizia municipale

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Orfana di Massimiliano Zurru e Domenico Nannini, che ora ricoprono il comando a Nuoro e Elmas, è scattata la ricerca di chi dovrà guidare la flotta municipale. Un servizio essenziale che, in stretta collaborazione con le istituzioni locali, gestisce, tra l’altro, il grande fratello cittadino: la sala operatoria dove scorrono le immagini di tutto ciò che avviene a Monserrato, comprese infrazioni e sinistri che fanno scattare l’allarme del sistema di videosorveglianza in tempo reale. E’ indetta, quindi, la procedura selettiva pubblica per titoli, per la copertura a tempo pieno e determinato di un “Funzionari di Vigilanza”, con il ruolo di Comandante nel Settore “Polizia Locale e Protezione Civile”, “con decorrenza presunta 15.10.2024 fino al 31.05.2025, rinnovabile fino al termine massimo della scadenza del mandato del Sindaco” si legge nel sito del Comune.

“La domanda di ammissione alla procedura concorsuale, da effettuarsi esclusivamente per via telematica, utilizzando unicamente l’applicazione informatica accessibile mediante collegamento reperibile sul sito istituzionale del Comune di Monserrato, all’indirizzo www.comune.monserrato.ca.it, dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 7 ottobre 2024 a pena d’esclusione”.