Monserrato, ai box di partenza i lavori per il Mercato civico: entro qualche mese la vecchia struttura chiusa da anni verrà trasformata in polo commerciale, dove si potrà anche cucinare, mangiare e socializzare. Ok alla maxi terrazza dove i giovani potranno riunirsi, sorgerà anche una sala multifunzionale che sancirà il mercato non solo come luogo dove poter acquistare i beni di prima necessità, bensì un vero e proprio punto di incontro per tutta la città. Il sindaco Tomaso Locci: “Chiudiamo finalmente un lungo capitolo burocratico che ha fatto slittare i tempi. Le difficoltà sono legate ai progettisti che non hanno tenuto conto delle osservazioni espresse dalla Soprintendenza, abbiamo chiuso il contratto in maniera pacifica e concluso l’iter con gli uffici comunale. La Soprintendenza di Roma ci ha dato l’ok, ha rimodulato la facciata e l’altezza che sarà di quasi 10 metri, 1,5 metri in meno rispetto al progetto presentato, ma la parte sostanziale dell’opera rimarrà, come la terrazza e la sala multifunzionale. Si potrà cucinare, mangiare, diventerà un luogo di incontro.

Abbiamo reperito i fondi, 3,5 milioni di euro con il Pnrr, il comune parteciperà con 1 milione di euro.

In questo investimento, 720 mila euro sono destinati per la parte esterna, una riqualificazione che porterà ristoro a tutto il territorio, al commercio della città”.

In questi mesi non sono mancate le polemiche che Locci liquida così: “Un anno di ritardo per colpa della burocrazia, gli altri avevano chiuso il mercato compresi i parcheggi, noi li abbiamo riaperti.

Dobbiamo essere contenti che stiamo arrivando alla parte di chiusura di questo progetto e ora si spera che entro circa 2 mesi si possanono iniziare i lavori”.