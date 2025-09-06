I carabinieri della Stazione di Monserrato hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della detenzione domiciliare, rintracciando e arrestando un 52enne, disoccupato, residente in paese e già noto alle Forze di Polizia.

Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, dispone che l’uomo debba espiare una pena di quattro mesi di reclusione per un episodio di ricettazione avvenuto a Cagliari il 17 agosto 2015. A distanza di dieci anni dai fatti, la giustizia ha dunque fatto il suo corso, confermando come le responsabilità trovino sempre una loro definizione.

Ultimate le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la propria abitazione, dove sconterà la misura detentiva.