Anziani, fragili, famiglie che lottano contro le difficoltà quotidiane della vita come un lavoro precario o una malattia: “Non siete soli”, questo è il messaggio che accompagna il pranzo donato a nome di tutta la comunità. “Come da tradizione anche quest’anno abbiamo pensato di non lasciare soli i più bisognosi” spiega il sindaco Tomaso Locci. “Siamo riusciti a consegnare pasti per circa 200 persone, facendole sentire meno sole e più vicine al clima natalizio.Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato a questa bella iniziativa di solidarietà”.

Una sinergia di forze capitanata dall’assessore Claudia Lerz che, insieme agli uffici, agli amministratori, ai volontari hanno consegnato i pasti con un sorriso e un abbraccio in omaggio. Con loro anche un imprenditore locale che ha regalato 55 panettoni. “Volevo ringraziare le tre Parrocchie di Monserrato con i rispettivi Parroci per il loro instancabile servizio a favore dei bisognosi e per aver aderito ad un accordo con il Comune. Tale accordo prevede la possibilità di utilizzare un contributo di circa 3.000 euro per far fronte alle necessità primarie dei cittadini in difficoltà; i soldi saranno destinati alla capofila chiesa S.S.Redentore, che li gestirà insieme alle altre due Parrocchie” conclude Locci.