Monopattini elettrici tra parcheggi e stalli a Cagliari, Polastri: “Servono regole certe”

Il presidente della Commissione politiche per la Sicurezza del Comune di Cagliari Marcello Polastri, chiede un vertice al Comune sui monopattini elettrici e scrive alla Camera, anche in attesa delle principali novità previste nell’imminente Decreto Legge per regolamentarne l’uso. Cagliari capofila che applicherà le nuove regole ?

“Sappiamo – sostiene Polastri – che il legislatore sta analizzando il possibile divieto di guida per chi non è maggiorenne, e quello di non superare i 20 Chilometri orari e di circolare a certe ore, ad esempio al tramonto e di indossando casco e giubbotto catarifrangente, ma qui urge capire il da farsi nel frattempo a Cagliari, città nella quale fioccano le prime segnalazioni di parcheggi occupati in modo poco rispettoso e di monopattini che sfrecciano tra le persone a piedi. Ben venga la nuova mobilità ma siamo pronti a far rispettare regole e spazi comuni ? ”.

“ Tantissimi cittadini infatti – precisa Polastri – mi segnalano il fatto che spesso i monopattini elettrici siano soliti sfrecciare tra le persone e dunque creare sensazioni di pericolo, con la conseguente percezione di insicurezza improvvisa più che sulla strada, sui marciapiedi: si pensi ad esempio, ad di là delle vie Manno e Garibaldi, ai marciapiedi di via Dante dove ho assistito ad un investimento di un bimbo da parte di un adulto in piena accelerazione”.

“Premetto che – prosegue il Presidente – amo il monopattino elettrico, nulla avrei mai contro il suo uso che reputo ecologico, ma è all’incolumità dei nostri concittadini che dovremmo pensare e alla svelta. Infatti in tanti mi segnalano da giorni non poco disagio anche nel trovare, al solito, i parcheggi riservati alle motociclette che sono occupati oltre che dalle auto, adesso, anche dai monopattini parcheggiati in fila anche a gruppi di 5, 8, 10…”.

“Resta la curiosità di sapere se gli uffici comunali – prosegue Polastri – si stiano impegnando anche per una regolamentazione urbana per questi mezzi, in attesa di appositi provvedimenti normativi, perché se gli automobilisti parcheggiano auto o moto fuori da uno stallo, giustamente, ricevono una salatissima multa. Occorrono regole uguali per tutti – ribadisce Polastri – e certezze in un egual trattamento”.