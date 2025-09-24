Il drammatico incidente costato la vita al 18enne Kiril Kachalaba nella serata di ieri, investito in via Is Maglias da un’auto e morto in pochi miuti, riporta con forza al centro dell’attenzione il tema della sicurezza dei monopattini e, più in generale, della mobilità urbana. La tragedia ha scosso la città e aperto un nuovo dibattito sul rispetto delle regole e sulla responsabilità individuale nell’utilizzo dei mezzi di micromobilità.

A intervenire è l’assessore alla Mobilità, Yuri Marcialis, che assicura più controlli sin da subito ma invita a un’assunzione collettiva di impegno: “La tragedia di queste ore richiama tutti al senso di responsabilità e al rispetto delle regole. Come amministrazione stiamo monitorando con attenzione il fenomeno dei monopattini e riteniamo necessario rafforzare le azioni di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale, intensificando al contempo i controlli da parte della Polizia Locale. La sicurezza di tutti gli utenti della strada, a partire dai più giovani, resta per noi una priorità assoluta”, dice Marcialis a Casteddu online.

Secondo l’assessore, la risposta del Comune passerà da campagne mirate e da una vigilanza più serrata: “Tutte le azioni di monitoraggio, sensibilizzazione e controlli si baseranno sul Codice della strada”, sottolinea ancora Marcialis.

Il problema, tuttavia, non è nuovo. Solo negli ultimi sei mesi a Cagliari la Polizia Locale ha registrato oltre 40 incidenti che hanno coinvolto monopattini, molti dei quali con feriti tra i giovanissimi. Numeri che fotografano un fenomeno in crescita e che impongono misure immediate di prevenzione e controllo.

Intanto, mentre la città piange la giovane vittima, resta aperta la questione di come conciliare le opportunità della mobilità sostenibile con la necessità di garantire condizioni di circolazione più sicure.