Mondo della cultura sarda in lutto, è morto lo scrittore e poeta di Villasor Biagio Arixi

Lutto nel mondo della cultura della Sardegna, è morto a 80 anni il poeta e scrittore Biagio Arixi. Nato a Villasor, dopo avere vissuto e lavorato tanti anni a Roma aveva scelto San Sperate come ultima residenza. Poeta e scrittore, dalla sua penna hanno preso vita tante fiabe e romanzi che lo hanno portato ad essere conosciuto a livello internazionale. Tra le sue tante esperienze, che lo hanno portato a esplorare il mondo spinto dalla sua innata curiosità, quella vissuta per alcuni anni a New York dove ha frequentato l’Actors Studio.

Il suo lavoro, la sua passione, lo ha portato a incontrare e interagire con famose personalità del mondo della cultura e dello spettacolo in generale. Talento naturale, dotato di grande propensione nei rapporti con le persone riusciva a intessere rapporti profondi di amicizia sia con i grandi divi di cinema e televisione sia con con tutte le persone che ha incontrato nel suo percorso di vita. Così è stato con la comunità sansperatina, che lo ricordo con parole di stima e profonde: “Ci lascia un uomo che sapeva raccontare con storie fantastiche la normalità della nostra vita. Un amico che ricorderemo con affetto e gratitudine per l’attenzione che ci ha riservato. Chi volesse dargli un ultimo saluto la camera ardente è stata allestita presso la casa funeraria in via Monastir 113/115 a San Sperate”.