Un grave episodio di violenza domestica è stato interrotto questa notte grazie al tempestivo intervento dei carabinieri della stazione di Monastir, supportati dall’Aliquota Radiomobile del NORM della Compagnia di Sanluri: i militari sono intervenuti in pieno centro, a seguito della chiamata al NUE 112 da parte di una donna che ha trovato la forza di chiedere aiuto dopo essere stata aggredita dal marito durante una lite iniziata, verosimilmente, per l’abuso di alcol. Giunti rapidamente sul posto, i Carabinieri hanno trovato la vittima, una donna di 56 anni, con un vistoso taglio alla testa e diverse escoriazioni al volto. Subito soccorsa e medicata dai sanitari del 118, la donna non ha ritenuto necessario essere accompagnata in ospedale.

Nell’abitazione è stata trovata e sequestrata una roncola, con una lama di oltre 30 centimetri, verosimilmente utilizzata poco prima per colpire la vittima. La donna ha inoltre riferito di precedenti episodi di maltrattamenti subiti dal marito.

L’aggressore, un disoccupato di 45 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato immediatamente arrestato dai militari con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e portato in carcere a Uta.