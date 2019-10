Monastir, scoperti due lavoratori in nero in una pizzeria: i carabinieri sospendono l’attività

La scorsa notte, i carabinieri della Stazione di Monastir insieme al Nucleo ispettorato lavoro di Cagliari hanno effettuato diversi controlli nei locali pubblici di Monastir e Ussana al fine di assicurare il rispetto delle norme a tutela degli avventori e dei lavoratori dei locali pubblici . In un ristorante e in un circolo privato, i militari hanno verificato e contestato rispettivamente la presenza di due lavoratori in nero e un sistema di video sorveglianza non autorizzato. Sono scattate così le multe per 1000 euro, e la sospensione dell’attività per la pizzeria con i lavoratori non assunti regolarmente.