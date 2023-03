Monastir, migliaia di visitatori per la sagra della patata

Arte, cultura e antiche tradizioni sono il mix di successo che accompagna la sagra della patata: cucinata e servita dai grandi chef, l’evento celebrativo della pianta dorata o rossa anche oggi regala un ricco programma: tour guidati con partenza dallo Stand Pro Loco, Piazza F.lli Cervi e Govoni, mostra allestita da Salvatore Atzeni in via Michelangelo n. 20. Alle 10, apertura Stand, alle 10:45 si svolgerà la sfilata ed esibizione dei gruppi folk di Uta, Oristano, Monserrato e Monastir. Alle 12:30, show cooking e degustazioni piatti tradizionali a base di patate a cura della Pro Loco, dello chef Luigi Pomata. Alle ore 15:30, musica dal vivo con il gruppo etnico “Sonos” e alle 19:30 degustazioni piatti tradizionali a base di patate.

Alle 20:00, musica dal vivo con il gruppo “I Vaghi.

Ieri in Comune si è svolta la consegna della” Patata d’oro” 2023 che, quest’anno, è andata “a due splendide realtà, attive nel campo imprenditoriale e sociale, che danno lustro alla nostra comunità. Luciano Coccodi, con sua figlia Adelina in rappresentanza, per il settore imprenditoriale; Patrizia Utzeri, presidente dell’Avis Comunale, per il suo impegno nel sociale.