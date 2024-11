Molestata in via Piemonte a Cagliari, la vittima è una ventenne: l’uomo è stato denunciato dai carabinieri

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Molestata in via Piemonte, la vittima è una ventenne: l’uomo è stato denunciato dai carabinieri. La vittima della molestia è una studentessa di vent’anni, è successo a Cagliari in via Piemonte nelle prime ore del mattino. L’uomo, dopo averla palpeggiata, si è rivolto a lei con espliciti riferimenti di natura sessuale. A soccorrere la vittima è stato un medico che ha sentito la ragazza gridare. La violenza si è consumata in un orario in cui gli esercizi commerciali risultano già aperti e la presenza di altre persone per strada non è assai difficile; tuttavia, la vittima racconta di essere stata sorpresa da dietro.

Immediato l’intervento delle forze dell’ordine che grazie alle ricostruzioni della ventenne insieme a quelle di un passante che lo avrebbe rincorso, hanno potuto individuare l’autore dell’aggressione. Si tratta di un paziente psichiatrico di cinquantaquattro anni, dichiarato incapace di intendere e di volere e per questo rilasciato a piede libero. L’uomo risulta seguito da un centro di salute mentale e con un amministratore di sostegno. La ragazza, in stato di choc ha dichiarato di non volere uscire più da sola non sentendosi al sicuro nemmeno durante il giorno. È l’ennesimo episodio di violenza registrato in questi giorni.