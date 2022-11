Molentargius, addio alla discarica di piattelli: ecco 440mila euro per la bonifica

Migliaia di piattelli, dimenticati da anni all’interno del parco di Molentargius, presto saranno solo un ricordo. I resti del campo di tiro a volo del Poetto saranno portati via, ok al progetto della mega bonifica grazie a 440mila euro della Regione. Un’azienda specializzata, che sarà nominata dall’Ente Parco, ripulirà l’oasi non solo da piattelli e pallini adagiati sul fondale dello stagno, ma anche dalle tante discariche abusive presenti nell’area. La zona dell’oasi interessata è quella di Quartu Sant’Elena e il finanziamento regionale per le operazioni di pulizia e bonifica sono stati stanziati ieri.

Solo dopo avere rimosso la distesa di migliaia di piattelli, giudicati rifiuti pericolosi dagli stessi vertici del parco, sarà possibile compiere le analisi per scoprire se l’oasi sia stata inquinata.