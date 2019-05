Mobili Hemnes, Ikea: “Difetto per un fenomeno naturale del legno. Pronti a rimborsare o sostituire”

Comunicato di Ikea: “La libreria e le vetrine HEMNES sono realizzate in legno massiccio e progettate per durare nel tempo e per essere usate a lungo dai clienti IKEA.

Le vecchie versioni della libreria e della vetrina HEMNES di IKEA (vendute dal 2011 al 2017) sono fuori produzione dal 2017, ma occasionalmente IKEA riceve ancora segnalazioni relative alla caduta di ripiani dei mobili HEMNES.

Queste segnalazioni sono rare e si concentrano soprattutto nei mesi più freddi dell’anno. In questi periodi, all’interno delle case l’ambiente è caldo e secco e può causare un leggero restringimento dei ripiani in legno massiccio, un fenomeno naturale per questo materiale.

Ai clienti che hanno effettuato una segnalazione, IKEA finora ha offerto un prodotto sostitutivo o un rimborso completo.

Come terza possibilità, ora IKEA ha sviluppato dei perni di ricambio in modo da permettere ai clienti di continuare a utilizzare i loro mobili HEMNES. L’azione correttiva su Hemnes è stata decisa a livello globale su base volontaria e non è classificabile come richiamo poiché HEMNES è un prodotto sicuro.

Tutti i clienti che hanno acquistato un mobile HEMNES prodotto prima del 2017 sono invitati a contattare il numero verde IKEA 800 924646, dalle 9 alle 20, dal lunedì al sabato, per ordinare i perni di ricambio più lunghi”.