Mistero a Siliqua, bottiglie piene di urina abbandonate nei parcheggi accanto al municipio

Siliqua – Bottiglie piene di urina e alcuni sacchi contenenti deiezioni abbandonati nei parcheggi vicino al comune: è la terza volta in meno di un anno che gli insoliti rifiuti vengono rinvenuti nelle vie del centro abitato. Tutte in fila, ben posizionate e lasciate, sicuramente, apposta da una o più persone che anche la notte scorsa hanno “addobbato”, questa volta un muretto, con gli scarti biologici. Un fatto abbastanza insolito, non la comune immondizia composta da cartacce e plastica bensì ciò che potrebbe figurare come l’espressione di un disagio o una forma di protesta. Gli autori, attualmente, sarebbero ancora ignoti: altre due volte, i mesi scorsi, sono accaduti simili episodi, ben spiacevoli, che hanno suscitato clamore in paese.