La bellezza torna in passerella, tutto pronto per il terzo appuntamento isolano per sognare Miss Mondo. Domenica 22 febbraio dalle ore 19 ad Assemini, la location di Sa Mariga Exclusive Event ospiterà le selezioni del concorso di bellezza più famoso del mondo.

L’ingresso per assistere allo spettacolo è gratuito, ma sarà necessario prenotare il proprio posto. A condurre la serata sarà ancora una volta Anthony Peth, volto noto delle reti televisive nazionali: madrina della serata sarà la Miss Mondo Sardegna in carica, Tiffany Cau. Parteciperà alla serata anche Katia Malika, maestra di danze orientali che contribuirà a dare un’atmosfera esotica alla terza tappa di Miss Mondo Sardegna.

Sono come sempre tante le ragazze che hanno presentato la candidatura per partecipare alle selezioni che si terranno in tutte le regioni d’Italia, ma solo una potrà rappresentare la nostra nazionale alla finale mondiale.

Da quest’anno, a organizzare Miss Mondo sarà Alessia Ghisoni, imprenditrice titolare di diversi marchi che operano nel mondo della moda e degli eventi, e recentemente nominata dalla stampa nazionale regina dei grandi eventi che ha portato in Sardegna Miss Mondo e Miss Universo.