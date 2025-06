Un tempestivo intervento dei Carabinieri della Stazione di Monserrato ha permesso, nella notte appena trascorsa, di arrestare un operaio 41enne residente a Sestu, già noto alle Forze dell’Ordine, accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e minaccia aggravata nei confronti della propria compagna convivente e della madre.

L’allarme è scattato poco dopo mezzanotte quando, da un’abitazione situata nel centro della cittadina, è arrivata al numero d’emergenza 112 una richiesta disperata di aiuto: la madre dell’aggressore ha riferito che il figlio, in evidente stato di agitazione, stava aggredendo violentemente la compagna, minacciando entrambe le donne con una carabina ad aria compressa.

In pochi minuti la pattuglia è giunta sul luogo, trovandosi di fronte una situazione estremamente delicata e pericolosa. Con grande rapidità e professionalità, i militari hanno immobilizzato e disarmato l’uomo, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente.

La donna, una trentenne, ha riportato lievi contusioni e ha deciso di non rivolgersi alle cure ospedaliere. L’aggressore invece è stato accompagnato al Policlinico di Monserrato per essere medicato per una lieve lesione al piede sinistro, provocata dallo stesso durante l’aggressione: dimesso con una prognosi di pochi giorni, è stato immediatamente dichiarato in arresto e l’arma utilizzata è stata posta sotto sequestro.

Ultimate le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il 41enne è stato condotto presso la Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta, dove resterà in attesa dell’udienza di convalida.