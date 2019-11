Minaccia e picchia la moglie per un anno a Quartu, marito violento allontanato da casa

Per un anno non ha risparmiato, nei confronti di sua moglie, minacce, insulti e, purtroppo, colpi. Una spirale di violenza lunghissima, quella che ha visto protagonista, suo malgrado, una donna di Quartu Sant’Elena. Lui, il marito violento, M.G.P., 54 anni, adesso non potrà più avvicinarsi a quella casa che ha trasformato, per tanto tempo, in un “covo di terrore”. Gli agenti della sezione anticrimine della polizia di Quartu Sant’Elena, infatti, hanno dato esecuzione alla misura cautelare disposta dal gip del tribunale di Cagliari, in seguito alla querela presentata dalla donna un mese fa. L’uomo ha dovuto abbandonare l’abitazione e dovrà tenersi a una distanza di almeno duecento metri.