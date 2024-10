Minacce, stalking e tentato incendio: un arresto a Villasimius

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Nel corso della notte appena trascorsa, i carabinieri della Stazione di Villasimius hanno tratto in arresto un uomo di 37 anni, già noto alle forze dell’ordine, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, tentata estorsione, tentato incendio, atti persecutori, porto di oggetti atti ad offendere, minacce gravi e danneggiamento.

L’uomo avrebbe minacciato la convivente del suo ex datore di lavoro, intimandole di consegnargli del denaro e minacciando di incendiare la loro abitazione in caso di rifiuto. La coppia, spaventata dalle continue vessazioni subite, ha deciso di rivolgersi ai militari riferendo che da oltre un mese e mezzo l’uomo li avrebbe perseguitati con minacce, molestie e danneggiamenti, provocando in loro uno stato di ansia tale da costringerli a modificare le proprie abitudini di vita.

A seguito della denuncia, i carabinieri hanno avviato immediate attività di ricerca. Alcune ore dopo, l’uomo è stato individuato mentre tentava di appiccare il fuoco all’ingresso del cortile dell’abitazione della coppia, utilizzando una tanica di benzina e stracci imbevuti di carburante.

All’arrivo dei militari l’uomo ha reagito con violenza, minacciandoli e cercando di aggredirli, ma è stato prontamente bloccato e ammanettato. Durante la perquisizione del suo veicolo sono stati rinvenuti una scure e un coltello.