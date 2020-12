Minacce nel camping a Castiadas, denunciato un venditore ambulante di formaggi

Stamattina a Castiadas, dopo le indagini scaturite dalla denuncia presentata contro ignoti il 17 agosto scorso da una 52enne di Cagliari, residente a Milano, imprenditrice e titolare di un Camping di Muravera, a Capo Ferrato, i carabinieri hanno denunciato per minaccia un 45enne di Buddusò, residente a Sassari, artigiano.

L’uomo, già gravato da precedenti denunce, è stato ritenuto responsabile insieme ad altri 3 colleghi di età compresa tra i 18 e i 25 anni e allo stato ignoti, di essersi introdotto abusivamente lo scorso 10 agosto all’interno del camping per proporre in vendita prodotti caseari ai bagnanti. I 4 hanno minacciato alcuni dipendenti della struttura turistica che avevano intimato loro di uscire, in quanto non autorizzati a svolgere l’attività in un’area privata.