Nelle prime ore del mattino, i Carabinieri di Quartu Sant’Elena hanno tratto in arresto un 38enne disoccupato del luogo, già noto alle Forze di Polizia, per maltrattamenti contro familiari e conviventi.

L’intervento dopo una richiesta d’aiuto alla Centrale Operativa, con la quale è stata segnalata l’ennesima lite domestica tra l’uomo e la compagna convivente. I militari, giunti sul posto, hanno ricostruito un quadro di reiterati episodi di violenza e minacce che, nel tempo, avevano generato nella donna uno stato di forte disagio e timore per la propria incolumità.

L’arrestato è stato quindi trasferito presso la Casa Circondariale di Uta, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.